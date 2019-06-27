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РИА Новости

В Архангельской области завели дело после ДТП с поездом и легковушкой

Вчера, 13:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Архангельской области после ДТП с поездом и легковым автомобилем, в результате чего погибла 14-летняя девочка, еще двое подростков госпитализированы, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в среду вечером на железнодорожном переезде ВАЗ-2107 без номеров под управлением 17-летнего юноши с пассажирами 14 и 15 лет выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом Архангельск – Новороссийск. В результате ДТП погибла 14-летняя девочка, остальные госпитализированы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, они выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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Следственный комитет РФАрхангельская областьПроисшествия
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