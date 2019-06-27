Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании

ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Мы настойчиво просим США немедленно отменить ограничительные меры и прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei", - заявил Гао Фэн.

Он также призвал Вашингтон прикладывать усилия для продвижения здорового и стабильного развития торгово-экономических отношений Китая и США.

"Мы уже многократно говорили о позиции КНР по проблеме ограничительных мер, которые вводят США в отношении китайских предприятий, включая Huawei. Это не только нарушает законные права и интересы китайских компаний, но также является помехой для обычных научно-технических и торговых обменов между двумя странами, а также создает серьезную угрозу для безопасности производственных цепочек и цепей поставок по всему миру, все это невыгодно ни одной из сторон", - подчеркнул он.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.