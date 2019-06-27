Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T12:57Z
https://ria.ru/20190627/1555967930.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании

Вчера, 12:57
544
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Китай призывает США немедленно прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Мы настойчиво просим США немедленно отменить ограничительные меры и прекратить оказывать давление на китайские предприятия, включая Huawei", - заявил Гао Фэн.
Он также призвал Вашингтон прикладывать усилия для продвижения здорового и стабильного развития торгово-экономических отношений Китая и США.
"Мы уже многократно говорили о позиции КНР по проблеме ограничительных мер, которые вводят США в отношении китайских предприятий, включая Huawei. Это не только нарушает законные права и интересы китайских компаний, но также является помехой для обычных научно-технических и торговых обменов между двумя странами, а также создает серьезную угрозу для безопасности производственных цепочек и цепей поставок по всему миру, все это невыгодно ни одной из сторон", - подчеркнул он.
Флаги США и Китая
Вчера, 07:32
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
26 июня, 11:11
Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
1030201
Обсудить 1
Гао ФэнКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
РИА
Новости
Флаги США и Китая
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Китай готов развивать военные отношения с КНДР
Китай надеется, что США прислушаются к бизнесу, выступающему против пошлин
Лента
новостей
Вадим Рабинович
Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
Эксперт объяснил, почему санкции США против руководства Ирана нелогичны
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук договорился об освобождении нескольких пленных в Донбассе
В Минске началась встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
ГД приняла закон об изменении бюджета России на 2019 год с профицитом 1,7%
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: Киеву нужны не задержанные моряки, а только шум вокруг них
Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
Петр Порошенко
На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани на Международной конференции Парламентарии против наркотиков. 4 декабря 2017
Иран ответит на нарушение США границы, заявил спикер парламента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
Лента новостейМолния