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РИА Новости

Ректор МИСиС прокомментировала рейтинг российских вузов Forbes

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" готовит специалистов будущего, способных решать задачи в условиях формируемой экономики знаний, приводит пресс-служба слова ректора вуза Алевтины Черниковой, комментируя РИА Новости рейтинг Forbes.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг вузов, в котором НИТУ "МИСиС" стал лучшим вузом. По данным исследования, суммарный результат занявшего первое место НИТУ "МИСиС" составил 54,11 балла. На втором месте МГИМО с 52,24 балла, у которого самый высокий результат по фактору Forbes (11,69 балла), на третьем — Московский физико-технический институт (52,01 балла).
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"Подобная оценка свидетельствует о правильности выбранного нами пути в процессе глубинной трансформации университета, затронувшей все стороны его деятельности, в первую очередь – образовательную и научно-исследовательскую", - сказала Черникова.
По ее словам, самый высокий результат университет продемонстрировал по показателю "качество образования".
"Современный быстроменяющийся мир требует сочетания традиционных и инновационных подходов в образовании. Широкое использование новых технологий, включая цифровые, с опорой на исторически сильную сторону отечественного высшего образования – междисциплинарность, позволяют нам готовить специалистов будущего, способных решать задачи в условиях формируемой экономики знаний", – отметила Черникова.
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