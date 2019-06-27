Ректор МИСиС прокомментировала рейтинг российских вузов Forbes

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" готовит специалистов будущего, способных решать задачи в условиях формируемой экономики знаний, приводит пресс-служба слова ректора вуза Алевтины Черниковой, комментируя РИА Новости рейтинг Forbes.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг вузов, в котором НИТУ "МИСиС" стал лучшим вузом. По данным исследования, суммарный результат занявшего первое место НИТУ "МИСиС" составил 54,11 балла. На втором месте МГИМО с 52,24 балла, у которого самый высокий результат по фактору Forbes (11,69 балла), на третьем — Московский физико-технический институт (52,01 балла).

"Подобная оценка свидетельствует о правильности выбранного нами пути в процессе глубинной трансформации университета, затронувшей все стороны его деятельности, в первую очередь – образовательную и научно-исследовательскую", - сказала Черникова.

По ее словам, самый высокий результат университет продемонстрировал по показателю "качество образования".