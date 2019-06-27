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Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 21
Вчера, 12:53
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После аварийной посадки Ан-24 в Бурятии пострадал 21 человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Сегодня утром самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. Во время приземления борт выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием, в результате чего загорелся.
По словам Цыденова, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.
Всего на борту было 43 пассажира и пять членов экипажа. Погибли двое: командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов.
Пассажир Сергей Зеленовский, последним покинувший аварийно севший самолет Ан-24 в Бурятии, рассказал о действиях стюардессы и о том, как помог вытащить второго пилота, который был весь в крови.
"Я сам вылез из самолета, мне не помогали… Я помог девочке, второму пилоту. Я последним вышел из самолета. Перед тем, как я вылез, помог второму пилоту в окно выбраться и вылез за ним. Я спросил, где те (командир и бортмеханик), он сказал: "Я их дергал, они не встают". Они погибли. Да (он был ранен – ред.), он был весь в крови. Я его до медиков довел. Он с врачами остался. В экипаже было три человека", - сказал он РИА Новости.
По его словам, стюардесса помогала эвакуировать людей.
"Ей даже ребра сломали, когда толкались, – там паника началась, люди начали кричать. Она двери аварийные открыла с хвостовой части. Она действовала верно", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал семнадцатилетний Вячеслав Першин, он помогал вытаскивать пассажиров самолета и сам получил небольшие травмы.
"Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)", - сказал Вячеслав РИА Новости.
Он отметил, что после приземления все хотели быстрее выбраться из самолета.
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