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РИА Новости

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 21

Вчера, 12:53
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. После аварийной посадки Ан-24 в Бурятии пострадал 21 человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Сегодня утром самолет авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. Во время приземления борт выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием, в результате чего загорелся.
По словам Цыденова, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести.
Всего на борту было 43 пассажира и пять членов экипажа. Погибли двое: командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 09:55
В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте
Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании "Ангара", а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что семьи погибших получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.
Из республиканского бюджета родственники получат еще по 500 тысяч.
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Вчера, 10:23
"Спасли жизни пассажиров". Авиаэксперт об аварийной посадке Ан-24 В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Два пилота погибли, есть пострадавшие. Ситуация при посадке была крайне сложная, рассказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.

Действия экипажа

Пассажир Сергей Зеленовский, последним покинувший аварийно севший самолет Ан-24 в Бурятии, рассказал о действиях стюардессы и о том, как помог вытащить второго пилота, который был весь в крови.
"Я сам вылез из самолета, мне не помогали… Я помог девочке, второму пилоту. Я последним вышел из самолета. Перед тем, как я вылез, помог второму пилоту в окно выбраться и вылез за ним. Я спросил, где те (командир и бортмеханик), он сказал: "Я их дергал, они не встают". Они погибли. Да (он был ранен – ред.), он был весь в крови. Я его до медиков довел. Он с врачами остался. В экипаже было три человека", - сказал он РИА Новости.
По его словам, стюардесса помогала эвакуировать людей.
"Ей даже ребра сломали, когда толкались, – там паника началась, люди начали кричать. Она двери аварийные открыла с хвостовой части. Она действовала верно", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Вчера, 10:51
Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
Он также рассказал, что пилоты при заходе на посадку старались избежать столкновения с домами и смогли развернуть самолет в сторону от домов.
"Ребята - молодцы, жизни спасли. Сами погибли, но пассажиры все живые. Побились, переломы, но живые – это самое главное", - отметил Зеленовский.
По его словам, когда двигатель отказал, пассажиров не предупредили о ситуации.
"Последняя информация была, что "самолет идет на снижение, пристегните ремни, примерное время прибытия…". Потом никакой информации не было", - добавил он.
Сам Зеленовский получил травму. Он рассказал, что врачи сделали ему компьютерную томографию и хотели положить в больницу.
"Но я отказался. Врачи говорят, смещение одного позвонка", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 12:34
В Нижнеангарске ввели режим ЧС после крушения Ан-24

Свидетельства очевидцев

Как рассказал семнадцатилетний Вячеслав Першин, он помогал вытаскивать пассажиров самолета и сам получил небольшие травмы.
"Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)", - сказал Вячеслав РИА Новости.
Он отметил, что после приземления все хотели быстрее выбраться из самолета.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
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Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
"Люди крупные… толкали всех... Там была семья с грудным ребенком. Их очень долго не вытаскивали, потому что толкались все", - рассказал юноша.
По его словам, вскоре после приземления на место подъехали спасатели и скорые, вещи пассажиров сгорели в самолете.
Сам парень получил ушиб таза и царапины. Юноша рассказал, что врачи его осмотрели и отпустили.
"Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть – у меня была паника: "все, прилетел", - отметил пассажир.
Катастрофа Ан-24 в Бурятии
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Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия / Перейти в фотобанк

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Перейти в фотобанк
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
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