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РИА Новости
Новое оружие России

В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"

Вчера, 12:51
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© Фото : Минобороны РФРоссийский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.
"Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" впервые будет практически применен в конце июля этого года в ходе выполнения задач ротного тактического учения", - говорится в сообщении.
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"Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи.
Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
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