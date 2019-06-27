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РИА Новости

Медведев: работа по повышению доступности детских садов продолжится

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские власти продолжат работу над повышением доступности детских садов, в том числе для детей младше трех лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства в четверг.
"Еще один вопрос повестки дня касается дошкольного образования. Мы с вами не первый год занимаемся решением проблемы с нехваткой мест в детских садах, стремимся, чтобы туда можно было отдать ребенка, если родители этого хотят, в том числе в ясельные группы", - сказал Медведев.
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По его словам, сегодня эта тема стоит не так остро как, например, десять лет назад, когда действительно было сложно устроить ребенка в детский сад. "Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет сегодня составила почти 100%, точнее, 99% с небольшим. Для детей до трех лет это показатель ниже", - добавил премьер.
"Чтобы полностью решить проблемы доступности образования, мы продолжим принимать меры, будем работать в том числе в рамках нацпроектов. Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию", - отметил Медведев.
Он напомнил, что для формирования электронной очереди в детский сад в каждом регионе уже есть собственные информационные системы, куда занесены необходимые сведения.
"Сегодня мы рассмотрим изменения в законодательство, которые позволят унифицировать требования по формированию и ведению региональных систем доступности регионального образования, где будет четко определено, какие именно данные должны вноситься в систему", - заключил глава правительства.
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