Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T12:41Z
https://ria.ru/20190627/1555966628.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153369/44/1533694491_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_7c0f43a120ec6bc18e990933775c66e6.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

ЕС призвал к перемирию и соблюдению гуманитарного права в Идлибе

Вчера, 12:41
193
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. ЕС выразил обеспокоенность ситуацией на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб и Северной Хаме, призвав все стороны к немедленному прекращению огня и соблюдению международного гуманитарного права, говорится в заявлении главы дипломатии Федерики Могерини.
"ЕС глубоко обеспокоен ситуацией на северо-западе Сирии, а именно в провинциях Идлиб и Северной Хаме. После более чем восьмилетнего конфликта сирийское население продолжает страдать от неизбирательных обстрелов, авиаударов, бомбардировок и нападений", - говорится в заявлении.
В нем утверждается, что за шесть недель погибли "более 230 гражданских лиц".
"ЕС решительно призывает все стороны в полной мере уважать международное гуманитарное право. Мы решительно осуждаем неизбирательные нападения на гражданских лиц, больницы и школы, включая применение бочковых бомб. ЕС подтверждает свою твердую решимость привлечь к ответственности тех, кто нарушает гуманитарное право", - заявила Могерини.
Вид на один из районов Латакии
Вчера, 10:21
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
При этом в заявлении признается, что "присутствие и деятельность внесенных в перечень ООН террористических групп в этом районе усугубляют страдания гражданских лиц и по-прежнему вызывают серьезную озабоченность".
"Однако борьба с террористическими группами не может служить оправданием нарушений международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
"ЕС призывает все стороны к немедленному прекращению огня и требует, чтобы все стороны соблюдали его, обеспечивая защиту и беспрепятственную гуманитарную помощь гражданскому населению и пространство для начала подлинно сирийского политического процесса", - указывается в заявлении.
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
24 июня, 14:39
Сирийский Красный Полумесяц: Идлиб остается труднодоступной территорией
Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин по видеосвязи из Дамаска в ходе заседания Совбеза ООН отметил "однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции". Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе, отметил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100003
Обсудить 2
Война в СирииЕвросоюзСирияООНВ мире
Рекомендуем
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
ЕБРР выделит Украине 149 млн евро на модернизацию электросетей
РИА
Новости
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Более 330 тысяч человек стали беженцами после эскалации конфликта в Идлибе
Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании
В МИД отметили подвижки по формированию конституционного комитета Сирии
Лента
новостей
США и НАТО не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу
Китай надеется, что США прислушаются к бизнесу, выступающему против пошлин
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали учесть принцип двух государств в "сделке века" по Палестине
Китай готов развивать военные отношения с КНДР
Зузана Чапутова
В Словакии подтвердили ориентацию страны на ЕС и НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подход США к палестино-израильскому урегулированию
Эксперт объяснил, почему санкции США против руководства Ирана нелогичны
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин призвал представителей Киева к прямым переговорам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
Лента новостейМолния