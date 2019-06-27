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РИА Новости
Культура

Покровская обладала честностью и бесстрашием, заявил Серебренников

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда "Артист"
Народная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда Артист
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Алла Покровская была большой актрисой и выдающимся человеком, она с бесстрашием соглашалась на участие в современных постановках и выглядела в них абсолютно убедительно, сказал на прощании режиссер Кирилл Серебренников.
Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание проходит на основной сцене МХТ имени Чехова. Соболезнования у гроба артистки и педагога принимает ее сын Михаил Ефремов.
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"С вами и с этим театром связано столько хорошего, светлого, радостного. Я очень счастлив, что мне удалось вас уговорить прийти в этот театр и сыграть в спектакле. Надо обладать абсолютным бесстрашием, чтобы пойти работать в спектакле молодого режиссера. Надо обладать огромным сердцем, чтобы дарить его в течение долгих лет всем людям ученикам. Надо обладать абсолютной честностью, бескомпромиссностью, чтобы играть в современных спектаклях и выглядеть так же убедительно", — сказал Серебренников.
Покровская исполнила роли в его постановках "Мещане" и "Господа Головлевы" в начале 2000-х. Серебренников назвал ушедшую актрису учителем и боевой подругой.
"Вы большая актриса, большой человек, большой педагог... Все, что с вами связано, — лучшее, любимое, смешное. Наши приключения никогда не забудутся", — заключил режиссер.
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Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.
Покровская неоднократно становилась лауреатом театральных премий, в том числе премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Покровская - дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.
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КультураМХАТАлла ПокровскаяКирилл СеребренниковМосква
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