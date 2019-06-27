В Хабаровском крае выпустили на волю часть косаток и белух

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае выпустили на волю первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", — уточняется в релизе.
Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.
Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.
Отмечается, что выпуск состоялся при благоприятных погодных условиях. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, после чего вышли в открытые воды Сахалинского залива.
Затем выпустил белух, они сразу ушли в открытое море.
20 июня, 18:23История "китовой тюрьмы"
"Китовая тюрьма"
История получила широкий общественный резонанс после октябрьского заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.
Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.