Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T12:31Z
https://ria.ru/20190627/1555966039.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155597/04/1555970402_0:0:1033:581_1036x0_80_0_0_a9c1a781c81fd4fdb5848f9d49853c8b.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае выпустили на волю часть косаток и белух

Вчера, 12:31
9575
© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае выпустили на волю первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", — уточняется в релизе.

Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.
Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.
Отмечается, что выпуск состоялся при благоприятных погодных условиях. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, после чего вышли в открытые воды Сахалинского залива.
Затем выпустил белух, они сразу ушли в открытое море.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьского заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.
Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.
Французский исследователь Жан-Мишель Кусто
Вчера, 11:09
Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
18321010
Обсудить 13
Хабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Очень надеюсь, что на этом не остановятся, и в скором времени на волю будут выпущены все узники китовой тюрьмы, а ее создатели и покровители - понесут заслуженное суровое наказание!!!
27 июня, 13:23
ВРВиктория Рощенко
2100000
Я думаю, что многим приятно читать такие новости...
27 июня, 12:50
Alex Grosh
1710000
Рекомендуем
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
РИА
Новости
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"
Местные жители купаются в озере во время жары в городе Эртинген, Германия. 26 июня 2019
Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
Лента
новостей
“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров
В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Железный трон украинского востока на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Фото "челябинских" "Алых парусов" оказалось сделано в Хабаровском крае
Французский исследователь Жан-Мишель Кусто
Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
Владелец и основатель группы компаний Рольф Сергей Петров
СК возбудил дело против основателя "Рольфа"
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Пассажир Ан-24 рассказал, как помогал спасать людей из горящего самолета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
Лента новостейМолния