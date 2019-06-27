В Хабаровском крае выпустили на волю часть косаток и белух

Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае выпустили на волю первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", — уточняется в релизе.

Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.

Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Отмечается, что выпуск состоялся при благоприятных погодных условиях. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, после чего вышли в открытые воды Сахалинского залива.

Затем выпустил белух, они сразу ушли в открытое море.

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьского заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.