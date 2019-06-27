Китай надеется, что США прислушаются к бизнесу, выступающему против пошлин

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай рассчитывает, что власти США прислушаются к американскому бизнесу, выступающему против новых пошлин в отношении китайских товаров, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Гао Фэн сообщил, что ранее в этом месяце в торговом представительстве США прошли слушания по вопросу планируемого повышения ввозных пошлин в отношении китайского импорта на общую сумму в 300 миллиардов долларов. На слушаниях присутствовали 314 представителей различных отраслей промышленности США, и 303 из них высказались против очередного повышения пошлин.

"Американский бизнес полагает, что дополнительные пошлины негативно скажутся на ситуации с занятостью и окажут прямое воздействие на потребителей. Согласно опубликованным торгово-промышленной палатой США данным, дополнительные пошлины могут обойтись американской экономике в 1 триллион долларов в ближайшие 10 лет", - сказал Гао Фэн.

Он также отметил, что большинство отраслевых ассоциаций и предприятий в США заявляют о том, что преимущества, которые дают китайские цепочки поставок, не могут быть заменены.

"Это в полной мере доказывает, что сотрудничество остается единственным правильным выбором для Китая и США, надеемся, что США прислушаются к мнению представителей различных отраслей промышленности, прекратят предпринимать неверные действия, будут стремиться устранить существующие проблемы путем равноправного диалога и сотрудничества, что соответствует интересам народов наших государств", - подчеркнул представитель ведомства.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.