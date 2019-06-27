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РИА Новости

Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет

Вчера, 12:28
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CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Мазурок / Георгій ЛогвинскийДепутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Мазурок / Георгій Логвинский
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замглавы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский подтвердил, что делегация не принимает участия в работе летней сессии ПАСЕ, но продолжает "общаться с друзьями".
Накануне делегация заявила, что покидает ПАСЕ после того, как Ассамблея проголосовала за возвращение полномочий делегации России.
"Мы не принимаем (участия), дальше мы общаемся с друзьями, мы не принимаем участия, нас здесь нет", - сказал Логвинский журналистам в коридорах ПАСЕ.
В ответ на уточняющий вопрос о том, как долго Украина будет отсутствовать в ПАСЕ, депутат заявил, что делегация будет консультироваться с украинским парламентом.
Как передает корреспондент РИА Новости, в комнатах украинской делегации в ПАСЕ никого нет. Сотрудники ассамблеи подтвердили, что в помещения заходит только Логвинский.
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Георгий ЛогвинскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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