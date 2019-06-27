Замглавы делегации Украины в коридорах ПАСЕ заявил, что их здесь нет

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замглавы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский подтвердил, что делегация не принимает участия в работе летней сессии ПАСЕ, но продолжает "общаться с друзьями".

Накануне делегация заявила, что покидает ПАСЕ после того, как Ассамблея проголосовала за возвращение полномочий делегации России.

"Мы не принимаем (участия), дальше мы общаемся с друзьями, мы не принимаем участия, нас здесь нет", - сказал Логвинский журналистам в коридорах ПАСЕ.

В ответ на уточняющий вопрос о том, как долго Украина будет отсутствовать в ПАСЕ, депутат заявил, что делегация будет консультироваться с украинским парламентом.