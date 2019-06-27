Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замглавы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский выразил сожаление в связи с тем, что страна приняла решение не участвовать в работе сессии ПАСЕ.

"Мы можем общаться с коллегами, мы общаемся с коллегами. Я вам скажу честно, что мне бы очень хотелось представить позицию Украины, в том числе в важных докладах, которые касаются Украины, но, к сожалению, у нас есть четкое решение, иногда приходится наступать себе на ногу", - сказал Логвинский журналистам.