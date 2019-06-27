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РИА Новости

Замглавы делегации Украины о работе в ПАСЕ: пришлось наступить себе на ногу

Вчера, 12:28
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Замглавы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский выразил сожаление в связи с тем, что страна приняла решение не участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Накануне делегация заявила, что покидает ПАСЕ после того, как Ассамблея проголосовала за возвращение полномочий делегации России.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
26 июня, 20:25
Россия возвращается в ПАСЕ. Украина и Британия – противПАСЕ на заседании в среду полностью подтвердила полномочия России.
"Мы можем общаться с коллегами, мы общаемся с коллегами. Я вам скажу честно, что мне бы очень хотелось представить позицию Украины, в том числе в важных докладах, которые касаются Украины, но, к сожалению, у нас есть четкое решение, иногда приходится наступать себе на ногу", - сказал Логвинский журналистам.
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Георгий ЛогвинскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский
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