Польские музейщики открыли люк, за которым может быть Янтарная комната

Польские исследователи открывают люк в тоннель, где, как они предполагают, может находиться украденная нацистами Янтарная комната

Польские исследователи открывают люк в тоннель, где, как они предполагают, может находиться украденная нацистами Янтарная комната

МАМЕРКИ (Польша), 27 июн – РИА Новости. Сотрудники музея Второй мировой войны в польских Мамерках открыли люк в тоннель, где, как они предполагают, может находиться украденная нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарная комната, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сотрудники местного музея Второй мировой войны уже предпринимали попытки обнаружить Янтарную комнату на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск. Недавно музей приобрел георадар и с его помощью снова обследовал территорию. В итоге в лесу в районе Мамерок удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, которую никто не открывал со времен Второй мировой.

Сотрудники музея с высокой долей вероятности надеялись найти там Янтарную комнату.

Вынув грунт и срубив мешавшее дерево, дверь приоткрыли, подсунув под ее лом, и спустили туда видеокамеру. Обследовав таким образом технический тоннель, сотрудники музея убедились, что путь открыт и не таит опасности. "Мы убедились в том, что опасности нет и нам не нужно вызывать саперов", - сказал представитель музея Бартоломей Плебаньчик.

В ближайшее время специалисты продолжат обследование помещения, где они рассчитывают обнаружить реликвию.