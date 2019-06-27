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РИА Новости

МВД опровергло информацию о мужчине из Тывы, который месяц прожил в берлоге

Вчера, 12:10
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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Информация в СМИ и социальных сетях о мужчине из Тывы, который месяц провел в берлоге медведя со сломанным позвоночником, является фейком, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Ранее ряд изданий опубликовали информацию о том, что житель Тывы Александр якобы месяц со сломанным позвоночником провел в берлоге медведя и сумел выжить. Журналисты сообщали, что его обнаружили охотники с собаками и передали в больницу. Однако, ни названия лечебного учреждения, ни района не называлось. К материалу прилагались фото, на котором был изможденный мужчина. Журналисты сообщали, что мужчина превратился в говорящую мумию. Со ссылкой на потерпевшего журналисты поясняют, что на него напал медведь и прикопал его "на консервы".
Бурый медведь
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Медведь напал на пьяного омича, когда тот просунул руку в клетку
"Запрашивали информацию в минздраве региона - в наших лечебных учреждениях такого пациента не поступало. Это фейк", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что фотография мужчины, которая прилагалась к "новости", использовалась несколько лет назад. Тогда герой фото представал в роли человека, пострадавшего от наркотиков.
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МВД РФКрасноярскТуваПроисшествия
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