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РИА Новости
Культура

Покровская притягивала к себе лучших людей, заявила Ахеджакова

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Григорий СысоевАлла Покровская
Алла Покровская
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алла Покровская. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актриса, режиссер и педагог Алла Покровская всегда притягивала к себе лучших людей в театральной среде, она обладала удивительным чувством юмора, сказала на церемонии прощания актриса Лия Ахеджакова.
Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание проходит на основной сцене МХТ имени Чехова. Соболезнования у гроба артистки принимает ее сын Михаил Ефремов.
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25 июня, 16:39
Ее огромное сердце просто не выдержало. Умерла Алла ПокровскаяАктриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась во вторник на 82 году жизни. Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от потери.
"Аллочка, тут столько прекрасных людей. Твое имя притягивает все, что есть лучшего в нашем театральном деле. У тебя такие прекрасные ученики, твои партнеры, все здесь, здесь воздух потрясающий. У меня с тобой очень длинный путь... Она всегда говорила, что у нее нет юмора, но у нее был потрясающий юмор", — сказала Ахеджакова.
Она отметила, что вместе с Покровской они прошли через многое. "Все меньше и меньше нас, мы провожаем друг друга. Я думаю, мы все там встретимся. Аллочка, мы тебя все очень любим", — заключила актриса.
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КультураМХАТМихаил ЕфремовАлла ПокровскаяЛия АхеджаковаЧехов
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