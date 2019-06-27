Покровская притягивала к себе лучших людей, заявила Ахеджакова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актриса, режиссер и педагог Алла Покровская всегда притягивала к себе лучших людей в театральной среде, она обладала удивительным чувством юмора, сказала на церемонии прощания актриса Лия Ахеджакова.

Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание проходит на основной сцене МХТ имени Чехова. Соболезнования у гроба артистки принимает ее сын Михаил Ефремов.

"Аллочка, тут столько прекрасных людей. Твое имя притягивает все, что есть лучшего в нашем театральном деле. У тебя такие прекрасные ученики, твои партнеры, все здесь, здесь воздух потрясающий. У меня с тобой очень длинный путь... Она всегда говорила, что у нее нет юмора, но у нее был потрясающий юмор", — сказала Ахеджакова.