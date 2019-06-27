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РИА Новости

На прямую линию Путина совершили пять DDoS-атак

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Мурашов
Николай Мурашов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Николай Мурашов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пять кибератак на прямую линию президента России Владимира Путина зафиксировали в этом году, но их удалось вовремя выявить и предотвратить, заявил в четверг заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"Да, действительно, в этом году при проведении прямой линии президента мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии", - заявил он в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".
Николай Мурашов
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По его словам, одна атака была непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, которые вели трансляцию, а четыре были направлены на выход из строя систем взаимодействия граждан с президентом, "то есть на те сайты, которые были направлены на прием видеообращений или вопросов граждан".
Мурашов отметил, что подразделения "Ростелекома" смогли вовремя обнаружить начало информационной атаки и принять меры для ее предотвращения. Благодаря этому атаки "не повлияли на качество проведения" прямой линии.
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РостелекомВладимир ПутинБезопасность
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