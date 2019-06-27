В Сербии открыли памятную доску к 20-летию работы госпиталя МЧС

Александр Чуприян открыл в Сербии мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС во время бомбардировок НАТО Югославии

Александр Чуприян открыл в Сербии мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС во время бомбардировок НАТО Югославии

© Фото : МЧС России Александр Чуприян открыл в Сербии мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС во время бомбардировок НАТО Югославии

ПРОКУПЛЕ (Сербия), 27 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович открыли в городе Прокупле мемориальную доску, посвященную 20-летию развертывания госпиталя МЧС РФ во время бомбардировок НАТО Югославии, передает корреспондент РИА Новости.

"Весной 1999 года Белград оказался в международной блокаде. В свете угроз ракетно-бомбовых ударов НАТО страну покинули все международные гуманитарные структуры, которые оказывали помощь более чем полумиллиону сербских беженцев из Хорватии, Боснии и Герцеговины, бежавших от пламени войны", - сказал Чуприян.

Он отметил, что уже в мае в Сербии начали работать десятки КамАЗов МЧС России, которые доставляли гуманитарные грузы в пункты размещения беженцев, так как транспортные компании из других стран отказались выполнять эту миссию из-за риска оказаться под ударами натовской авиации.

Россия также направила в Сербию аэромобильный госпиталь с 42 медиками, необходимым оборудованием и запасом медикаментов, который был развернут на окраине города Прокупле.

"Как оказалось впоследствии, помимо оказания медпомощи более чем 3 тысячам человек, госпиталь сыграл роль "живого щита": натовцы не решались наносить ракетно-бомбовые удары по этому району. Таким образом, были сохранены жизни десятков мирных жителей этого города", - подчеркнул Чуприян.

Первый замминистра добавил, что аэромобильный госпиталь проработал в Прокупле около двух месяцев. Затем российские медики вернулись на родину, передав госпиталь, его оборудование и медикаменты в дар сербскому народу.

Авиация НАТО 24 марта 1999 года начала бомбардировку территории Союзной Республики Югославии. Военная операция альянса была проведена без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

При ударах по военным целям НАТО активно использовала боеприпасы с обедненным ураном. Широко также применялись кассетные и фугасные авиационные бомбы, многие из которых не разорвались и до сих пор лежат в земле.