В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

По ее словам, 9 февраля в тамбуре поезда Подсолнечная — Москва нашли мужчину 1965 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения и без ценных вещей при себе. Его госпитализировали, но через два часа он скончался. Причиной смерти стало отравление клозапином, концентрация которого в крови пострадавшего оказалась критической в сочетании с алкоголем.

Марковская отметила, что задержанный по подозрению в совершении этого преступления житель Твери ранее был судим за убийства и разбои. Суд арестовал обвиняемого.