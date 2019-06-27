В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
По ее словам, 9 февраля в тамбуре поезда Подсолнечная — Москва нашли мужчину 1965 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения и без ценных вещей при себе. Его госпитализировали, но через два часа он скончался. Причиной смерти стало отравление клозапином, концентрация которого в крови пострадавшего оказалась критической в сочетании с алкоголем.
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Марковская отметила, что задержанный по подозрению в совершении этого преступления житель Твери ранее был судим за убийства и разбои. Суд арестовал обвиняемого.
При обысках у него нашли вещи и документы предполагаемых жертв. Следователи проверяют, причастен ли арестованный к похожим преступлениям на территории московского региона и Тверской области.