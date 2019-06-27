ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам собеседницы агентства, "35-летний житель Поронайска вошел в храм, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и начал угрожать служительнице, требуя отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество". "Женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор, после чего он скрылся", - добавила она.

По информации ведомства, следующим объектом нападения мужчины – через полчаса после происшествия в храме – стал продуктовый магазин. Наставив на продавца оружие, он потребовал отдать все деньги из кассы, забрал 9,5 тысяч рублей и на такси уехал в Южно-Сахалинск.

Подозреваемого полиция задержала в Южно-Сахалинске на квартире, в которой он скрывался от правоохранительных органов.

"В настоящее время мужчина задержан. В его отношении возбуждено два уголовных дела за разбой. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы", - заключила представитель ведомства.