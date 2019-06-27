Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота

"Я сам вылез из самолета, мне не помогали… Я помог девочке, второму пилоту. Я последним вышел из самолета. Перед тем, как я вылез, помог второму пилоту в окно выбраться и вылез за ним. Я спросил, где те (командир и бортмеханик), он сказал: "Я их дергал, они не встают". Они погибли. Да (он был ранен – ред.), он был весь в крови. Я его до медиков довел. Он с врачами остался. В экипаже было три человека", - сказал Зеленовский РИА Новости.