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РИА Новости
Культура

Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"

Вчера, 11:58
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© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни — младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
"Обязательно посмотрите обновленных "Мстителей", чтобы фильм стал номером один. Тем более что там будет много интересных деталей", — написал Роберт Дауни — младший в Твиттере.
Таким образом актер призвал поклонников помочь создателям "Мстителей" побить рекорд "Аватара", который пока остается лидером в мировом прокате. Фильм Джеймса Кэмерона о воинственном народе планеты Пандора заработал почти 2,788 миллиарда долларов.
Четвертая часть "Мстителей" сейчас отстает от своего главного конкурента примерно на 40 миллионов долларов. В мировом прокате картина заработала 2,749 миллиарда долларов.
Кадр из фильма Мстители. Финал
20 июня, 02:45
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsДауни Роберт-младшийДжеймс Кэмерон
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