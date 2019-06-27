Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни — младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".

Get a new re-release on life and make #ENDGAME #1....

c’mon, there’s “new stuff” and everything... pic.twitter.com/92Vx74OnVh — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 26 июня 2019 г.

"Обязательно посмотрите обновленных "Мстителей", чтобы фильм стал номером один. Тем более что там будет много интересных деталей", — написал Роберт Дауни — младший в Твиттере.

Таким образом актер призвал поклонников помочь создателям "Мстителей" побить рекорд "Аватара", который пока остается лидером в мировом прокате. Фильм Джеймса Кэмерона о воинственном народе планеты Пандора заработал почти 2,788 миллиарда долларов.