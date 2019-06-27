Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн - РИА Новости. Полицейского в Амурской области подозревают в получении взятки за фальсификацию доказательств по уголовному делу и привлечении заведомого невиновного человека к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении старшего следователя отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела МО МВД России "Бурейский". Как сообщает СУСК, подозреваемый в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении наркотического средства, зная о наличии достаточных доказательств вины гражданина, получил от него взятку в крупном размере, "в виде оказания ему услуги имущественного характера на сумму 200 тысяч рублей".

"Получив взятку, следователь в период с апреля 2018 года по март 2019 года совершил незаконные действия, выразившиеся в освобождении гражданина от уголовной ответственности, фальсификации доказательств по уголовному делу и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере), части 2 статьи 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), статье 300 (незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления) и части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении). Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.