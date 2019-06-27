Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Актриса, режиссер и педагог Алла Покровская была образцом совести, чести и порядочности, великим учителем, сказал на прощании в четверг худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач.

Актриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание проходит на основной сцене МХТ им. Чехова. Соболезнования у гроба артистки и педагога принимает ее сын Михаил Ефремов.

"Прощаться не хочется. Есть люди, с которыми хочется вести диалог, общаться, разговаривать. Алла Борисовна — удивительно тонкий, умный, талантливый артист, учитель в самом великом значении этого слова. Для меня мхатовская школа — это Алла Борисовна. Принципиальная, честная, потрясающая. Образец совести, чести, порядочности", — сказал Женовач.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов назвал Покровскую "идеалом мхатовской спайки" и отметил, что к профессии она относилась очень серьезно.

"Прощаться с учителями, с одной стороны, ужасно больно, с другой стороны, ты берешь ответственность на себя... Алла Борисовна — большой пример, для молодых особенно. Она останется в каждом из нас. Это атом солнца. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть", — сказал Миронов.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.

Покровская неоднократно становилась лауреатом театральных премий, в том числе премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".