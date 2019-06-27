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РИА Новости

В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей

Вчера, 11:46
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© Indian Air ForceИстребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
© Indian Air Force
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик ВВС Индии "Ягуар" сбросил подвесные топливные баки и учебные бомбы на город Амбала на севере страны после того, как в один из его двигателей попала птица, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителя армии.
Сообщается, что самолет направлялся в другой штат для участия в военных учениях.

"В данной ситуации пилот принял решение сбросить подвесные топливные баки и часть груза, включая десятикилограммовые тренировочные бомбы, чтобы набрать высоту. Самолет благополучно удалось посадить", — рассказал собеседник издания.

О возможных пострадавших не сообщается.
По данным газеты, сброшенные снаряды и топливные баки обнаружили: их падение не повлекло каких-либо разрушений.
ВВС расследуют случившееся.
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