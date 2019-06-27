В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик ВВС Индии "Ягуар" сбросил подвесные топливные баки и учебные бомбы на город Амбала на севере страны после того, как в один из его двигателей попала птица, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителя армии.
Сообщается, что самолет направлялся в другой штат для участия в военных учениях.
"В данной ситуации пилот принял решение сбросить подвесные топливные баки и часть груза, включая десятикилограммовые тренировочные бомбы, чтобы набрать высоту. Самолет благополучно удалось посадить", — рассказал собеседник издания.
О возможных пострадавших не сообщается.
По данным газеты, сброшенные снаряды и топливные баки обнаружили: их падение не повлекло каких-либо разрушений.
ВВС расследуют случившееся.