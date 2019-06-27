Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экипаж разбившегося в Бурятии самолета Ан-24 доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал бедствия за 30 километров до аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что сразу после этого аварийно-спасательную службу привели в полную готовность.

В четверг утром пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.

При этом борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание.