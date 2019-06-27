Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Владимир Генералов был в самолете Ан-24, который совершил аварийную посадку в Бурятии, он не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Владимир Генералов, заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов, находится в командировке. Был в самолете, не пострадал", - сообщили в пресс-службе РЖД в четверг.