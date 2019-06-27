Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак

"Вашингтон для отвлечения внимания от своей деятельности пытается убедить всех, что США являются, чуть ли не единственной жертвой компьютерных атак. При этом в геополитических интересах основным источником угроз в информационном пространстве безосновательно и бездоказательно называют Россию", - сказал Мурашов.