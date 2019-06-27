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РИА Новости

Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Мурашов
Николай Мурашов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США, маскируя свою деятельность по организации и руководству компьютерных атак на информационную инфраструктуру других стран, в своих интересах представляет себя жертвой кибератак, а Россию безосновательно называет их источником, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Выступая в четверг на брифинге в МИА "Россия сегодня", Мурашов привел данные, согласно которым США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России.
Николай Мурашов
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"Вашингтон для отвлечения внимания от своей деятельности пытается убедить всех, что США являются, чуть ли не единственной жертвой компьютерных атак. При этом в геополитических интересах основным источником угроз в информационном пространстве безосновательно и бездоказательно называют Россию", - сказал Мурашов.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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