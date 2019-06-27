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РИА Новости

В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Мурашов
Николай Мурашов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Николай Мурашов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Большинство кибератак на объекты российской информационной инфраструктуры направлены на получение данных об отечественных технологиях оборонной и атомной промышленности, ракетостроении и энергетике, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"Анализ информации, поступающей в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), показывает, что большинство атак направлено на кражу информации", - сказал Мурашов в четверг на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Николай Мурашов
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"Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из систем государственного управления. В среднем каждая третья выявляемая нами атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы", - сказал он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что СВР имеет данные о подготовке Западом кибератак на российскую инфраструктуру.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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