Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:49Z
https://ria.ru/20190627/1555963405.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155596/29/1555962962_0:235:3071:1962_1036x0_80_0_0_374f543fb91e715118fa4c0b86199f71.jpg
РИА Новости

Самые обаятельные и привлекательные финалистки конкурса "Краса России-2019"

Вчера, 14:49
5693
В Москве подвели итоги конкурса "Краса России-2019". Корону победительницы завоевала выпускница из Читы Анна Бакшеева, звание первой вице-мисс досталось Кристине Бугаевской, второй вице-мисс стала Наталья Федорова. Лучшие моменты церемонии награждения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

За корону "Красы России-2019" боролись 48 финалисток из разных регионов России.

Победительница 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019 Анна Бакшеева (в центре)
1 из 12

За корону "Красы России-2019" боролись 48 финалисток из разных регионов России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Победу присудили 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.

Победительница 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019 Анна Бакшеева во время церемонии награждения
2 из 12

Победу присудили 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Теперь Анна представит Россию на международном конкурсе "Мисс Земля".

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
3 из 12

Теперь Анна представит Россию на международном конкурсе "Мисс Земля".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Фестиваль красоты и талантов "Краса России" проводили уже в 25-й раз.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
4 из 12

Фестиваль красоты и талантов "Краса России" проводили уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Это старейший конкурс красоты в нашей стране, он появился в 1995 году.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
5 из 12

Это старейший конкурс красоты в нашей стране, он появился в 1995 году.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В нем участвуют победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
6 из 12

В нем участвуют победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Красавицам должно быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
7 из 12

Красавицам должно быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На победу может претендовать девушка с гармоничной фигурой, "положительной энергией" и высоким интеллектом.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
8 из 12

На победу может претендовать девушка с гармоничной фигурой, "положительной энергией" и высоким интеллектом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Финал "Красы России" традиционно представляет собой красочное представление.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
9 из 12

Финал "Красы России" традиционно представляет собой красочное представление.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участницы приезжают в Москву за несколько недель до финала, чтобы подготовиться к главному шоу.

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
10 из 12

Участницы приезжают в Москву за несколько недель до финала, чтобы подготовиться к главному шоу.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.

Победительница 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019 Анна Бакшеева
11 из 12

В состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Финалистки фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019
12 из 12

Финалистки фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
67542662
Обсудить 2
"Краса России" (конкурс красоты)Фото
Рекомендуем
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
РИА
Новости
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Лента
новостей
Пластиковые бутылки — одна из главных причин загрязнения океана
Ученые установили главную опасность пластиковой посуды
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Монумент Независимости Украины в Киеве
Пользователи Сети предложили новые места для столицы Украины
Кадр из фильма Выше неба
Лучшее кино недели: "Выше неба", "Проклятие Аннабель" и "Та еще парочка"
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин ответил на претензии Зеленского
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния