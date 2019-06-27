Самые обаятельные и привлекательные финалистки конкурса "Краса России-2019"

За корону "Красы России-2019" боролись 48 финалисток из разных регионов России.
За корону "Красы России-2019" боролись 48 финалисток из разных регионов России.
Победу присудили 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.
Победу присудили 17-летней Анне Бакшеевой из Читы.
Теперь Анна представит Россию на международном конкурсе "Мисс Земля".
Теперь Анна представит Россию на международном конкурсе "Мисс Земля".
Фестиваль красоты и талантов "Краса России" проводили уже в 25-й раз.
Фестиваль красоты и талантов "Краса России" проводили уже в 25-й раз.
Это старейший конкурс красоты в нашей стране, он появился в 1995 году.
Это старейший конкурс красоты в нашей стране, он появился в 1995 году.
В нем участвуют победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров.
В нем участвуют победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров.
Красавицам должно быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей.
Красавицам должно быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей.
На победу может претендовать девушка с гармоничной фигурой, "положительной энергией" и высоким интеллектом.
На победу может претендовать девушка с гармоничной фигурой, "положительной энергией" и высоким интеллектом.
Финал "Красы России" традиционно представляет собой красочное представление.
Финал "Красы России" традиционно представляет собой красочное представление.
Участницы приезжают в Москву за несколько недель до финала, чтобы подготовиться к главному шоу.
Участницы приезжают в Москву за несколько недель до финала, чтобы подготовиться к главному шоу.
В состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.
В состав жюри конкурса входят известные деятели политики и культуры, спортсмены и журналисты.
Финалистки фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".
Финалистки фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".