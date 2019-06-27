Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Управление кибератаками на российскую информационную инфраструктуру идет, главным образом, из Евросоюза и США, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

"Для атак на российские информационные ресурсы, как правило, используются центры управления, локализованные на территории Евросоюза и США", - сказал Мурашов в четверг на брифинге в МИА "Россия сегодня".