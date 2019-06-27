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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном округе Лосино-Петровский появился новый и.о. главы

Вчера, 11:33
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский возложили временное исполнение полномочий главы муниципалитета на Ивана Курданина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.
"В городском округе Лосино-Петровский состоялось заседание совета депутатов. И. о. главы городского округа Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий главы по собственному желанию", - отмечается в сообщении.
По данным управления, Курданин занимает должность первого заместителя главы администрации городского округа.
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