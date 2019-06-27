В подмосковном округе Лосино-Петровский появился новый и.о. главы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости . Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский возложили временное исполнение полномочий главы муниципалитета на Ивана Курданина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

"В городском округе Лосино-Петровский состоялось заседание совета депутатов. И. о. главы городского округа Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий главы по собственному желанию", - отмечается в сообщении.