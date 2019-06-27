Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам

"На какой почве вырастают мифы о русских или китайских или каких-то других хакерах? Кто их порождает? Для нас ответ очевиден - эту игру без правил ведут американские спецслужбы. Их задача подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере", - сказал Мурашов в четверг на брифинге в МИА "Россия сегодня".