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РИА Новости

Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Мурашов
Николай Мурашов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Николай Мурашов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мифы о якобы русских хакерах - это продукт работы американских спецслужб, желающих доминировать в информационном пространстве, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"На какой почве вырастают мифы о русских или китайских или каких-то других хакерах? Кто их порождает? Для нас ответ очевиден - эту игру без правил ведут американские спецслужбы. Их задача подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере", - сказал Мурашов в четверг на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов
11 декабря 2018, 14:15
Центр по киберугрозам: США блокируют сотрудничество по информбезопасности
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
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