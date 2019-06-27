Иран ответит на нарушение США границы, заявил спикер парламента

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что если США вновь нарушат границы страны, как в случае с американским беспилотником, реакция Тегерана будет более решительной, сообщает Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что если США вновь нарушат границы страны, как в случае с американским беспилотником, реакция Тегерана будет более решительной, сообщает агентство Tasnim

"Уничтожение американского беспилотника было для них хорошим опытом, показавшим, что не стоит нарушать границы Ирана, однако если они (вновь) сделают это, иранские вооруженные силы более решительно ответят им", - сказал Лариджани.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга.