Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын напомнил США, что для действий по возобновлению диалога и урегулированию на Корейском полуострове остается все меньше времени, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Как четко заявил в своей исторической речи товарищ председатель госсовета (Ким Чен Ын), если хотите начать диалог КНДР и США, Вашингтон должен знать, как правильно вести расчеты, потому что крайний срок истекает в конце года... Не знаю, будет ли времени достаточно, если план США состоит в том, чтобы, как сейчас, сидеть сложа руки. Времени для того, чтобы достичь каких-то результатов, не так уж много", - заявил дипломат агентству.

Он подчеркнул, что в последнее время "США на словах часто говорят о диалоге с КНДР, а на деле совершают как никогда постыдные враждебные действия". При этом Вашингтон не думает готовить реалистичные предложения, которые позволят всем сторонам прийти к пониманию, а как попугай повторяет заученные слова о возобновлении диалога.

"США следовало бы учитывать, что наши повторяющиеся предупреждения не пустые слова", - отметил дипломат.