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РИА Новости

Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает

Вчера, 11:28
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын напомнил США, что для действий по возобновлению диалога и урегулированию на Корейском полуострове остается все меньше времени, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Как четко заявил в своей исторической речи товарищ председатель госсовета (Ким Чен Ын), если хотите начать диалог КНДР и США, Вашингтон должен знать, как правильно вести расчеты, потому что крайний срок истекает в конце года... Не знаю, будет ли времени достаточно, если план США состоит в том, чтобы, как сейчас, сидеть сложа руки. Времени для того, чтобы достичь каких-то результатов, не так уж много", - заявил дипломат агентству.
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Он подчеркнул, что в последнее время "США на словах часто говорят о диалоге с КНДР, а на деле совершают как никогда постыдные враждебные действия". При этом Вашингтон не думает готовить реалистичные предложения, которые позволят всем сторонам прийти к пониманию, а как попугай повторяет заученные слова о возобновлении диалога.
"США следовало бы учитывать, что наши повторяющиеся предупреждения не пустые слова", - отметил дипломат.
В апреле, выступая на первой после недавних выборов сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, Ким Чен Ын выразил готовность к проведению третьего раунда переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что будет терпеливо ждать решения Вашингтона до конца этого года.
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