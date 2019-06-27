Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир

"Самолет пошел на посадку, отказал левый двигатель. Пилоты - молодцы, развернули самолет. Посадить – посадили, но скорость была большая. Загорелось правое шасси, потом взорвалось, нас потащило, и врезались в очистные сооружения. Там был большой риск в связи с тем, что взлетная полоса бы закончилась, и самолет бы въехал в дома. Но пилоты приняли решение заходить с другой стороны, умудрились развернуть самолет и посадить его с одним двигателем", - сказал собеседник агентства.