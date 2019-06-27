Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Самолет Ан-24, аварийно севший в четверг в Нижнеангарске, эксплуатировался с 1977 года, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Ангара".

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.

"Ан-24, бортовой номер 47366, эксплуатировался с 1977 года. Технически самолет был исправен, обслуживался в соответствии с регламентом. По расписанию он должен был отправиться в среду, но рейс отменили из-за метеоусловий", - сообщил собеседник агентства.