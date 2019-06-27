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РИА Новости

В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра 29 июня из-за сильного дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
"Ветер. Период предупреждения до 9.00 29 июня. Дождь. Период предупреждения до 9.00 29 июня", - говорится в сообщении.
Днем в пятницу в Москве и области будет облачно, ожидается сильный дождь, местами гроза. Температура воздуха будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.
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