В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра 29 июня из-за сильного дождя и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
"Ветер. Период предупреждения до 9.00 29 июня. Дождь. Период предупреждения до 9.00 29 июня", - говорится в сообщении.
Днем в пятницу в Москве и области будет облачно, ожидается сильный дождь, местами гроза. Температура воздуха будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.