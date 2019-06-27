В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности

Днем в пятницу в Москве и области будет облачно, ожидается сильный дождь, местами гроза. Температура воздуха будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.