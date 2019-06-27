В Калининграде в больницах провели проверку после смерти 15-летней девочки

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области провела проверку качества оказания медицинской помощи 15-летней школьнице, которая умерла в приемном покое психиатрической больницы №2 в феврале, и нашла многочисленные нарушения в работе нескольких учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Школьница из города Гусева Калининградской области умерла в приемном покое психиатрической больницы №2 в поселке Прибрежный 21 февраля этого года. Девочке стало плохо в начале февраля, ее доставили в Гусевскую районную больницу, а затем перевели в Калининград - в нейрохирургическое отделение детской областной больницы. После того, как самочувствие девочки ухудшилось - у нее пропал слух, затем голос - врачи решили отправить ее в психиатрическую больницу. На такси мать отвезла девочку в психбольницу №1 на улице Александра Невского в Калининграде. Консилиум врачей решил, что подростку помогут в другом учреждении - в психиатрической больнице №2 в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, где она и скончалась на руках у матери.

"Прокуратурой области проведена проверка качества оказания медицинской помощи несовершеннолетней, погибшей в психиатрической больнице №2, непосредственно после выписки из детской областной больницы, по результатам которой установлены многочисленные нарушения прав несовершеннолетней, допущенные учреждениями здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по установленным фактам прокуратура области в адрес министра здравоохранения внесла представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих. По информации ведомства, представление прокуратуры области удовлетворено, главврачи Гусевской центральной районной больницы, детской областной больницы, психиатрических больниц Калининградской области №1 и №2 привлечены к дисциплинарной ответственности за установленные недостатки в организации оказания медпомощи.