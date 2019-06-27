Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ

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Бей. Беги! Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ

Приведет ли новый лимит на легионеров к революции в формировании составов? Поможет ли он российским игрокам прогрессировать? Готовы ли команды из СНГ, которые уверенно себя чувствуют в собственных чемпионатах, пойти в РПЛ, где могут стать гостями на чужом празднике? Дзюба и Глушаков. Почему одному – все, а другому – ничего?