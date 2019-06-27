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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ

Вчера, 12:00
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Бей. Беги!
Лимит на легионеров, Дзюба vs. Глушаков и расширение РПЛ
Вчера, 12:00
Приведет ли новый лимит на легионеров к революции в формировании составов? Поможет ли он российским игрокам прогрессировать? Готовы ли команды из СНГ, которые уверенно себя чувствуют в собственных чемпионатах, пойти в РПЛ, где могут стать гостями на чужом празднике? Дзюба и Глушаков. Почему одному – все, а другому – ничего?
01:00 Лимит на легионеров
12:30 Расширение РПЛ
23:00 Дзюба vs. Глушаков
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