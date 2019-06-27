В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Актриса и ведущий педагог Школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание проходит на основной сцене театра. Соболезнования у гроба артистки принимает ее сын Михаил Ефремов.

Позднее в четверг ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.

Покровская неоднократно становилась лауреатом театральных премий, в том числе премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".