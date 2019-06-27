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РИА Новости
Культура

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Актриса и ведущий педагог Школы-студии МХАТ скончалась во вторник на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Прощание проходит на основной сцене театра. Соболезнования у гроба артистки принимает ее сын Михаил Ефремов.
Позднее в четверг ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Народная артистка РСФСР Алла Покровская с наградой во время церемонии вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда Артист
25 июня, 16:39
Ее огромное сердце просто не выдержало. Умерла Алла ПокровскаяАктриса и ведущий педагог школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась во вторник на 82 году жизни. Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от потери.
Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете Школы-студии и в ее зарубежных филиалах. Она снялась в таких картинах, как "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Семейная мелодрама", "Доброта", "Следствие ведут знатоки" ("Ответный удар") и многих других.
Покровская неоднократно становилась лауреатом театральных премий, в том числе премии Станиславского (1998 год), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Покровская - дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.
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КультураАлла ПокровскаяМосква
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Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве
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