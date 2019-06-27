Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Австрии и Германии установлены очередные температурные рекорды, сообщили метеорологические службы стран.
Так, в среду в ФРГ было зафиксировано 38,6 градуса тепла. Как отмечают специалисты, такого не было с 1947 года.
Сотрудники Национальной метеорологической и геофизической службы Австрии (ZAMG) назвали июнь 2019 года самым жарким за историю наблюдений. Температура в этом месяце на 4,5 градуса превышала средний показатель и чаще достигала пиковых значений в 35 градусов.
Как уточняет Всемирная метеорологическая организация (ВМО), в европейских странах, включая Австрию, Францию, Италию, Польшу и Швейцарию, жара не спадет до конца месяца.
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