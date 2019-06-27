Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии

Местные жители купаются в озере во время жары в городе Эртинген, Германия. 26 июня 2019

Местные жители купаются в озере во время жары в городе Эртинген, Германия. 26 июня 2019

© AP Photo / Thomas Warnack Местные жители купаются в озере во время жары в городе Эртинген, Германия. 26 июня 2019

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Австрии и Германии установлены очередные температурные рекорды, сообщили метеорологические службы стран.

Так, в среду в ФРГ было зафиксировано 38,6 градуса тепла. Как отмечают специалисты, такого не было с 1947 года.

Сотрудники Национальной метеорологической и геофизической службы Австрии (ZAMG) назвали июнь 2019 года самым жарким за историю наблюдений. Температура в этом месяце на 4,5 градуса превышала средний показатель и чаще достигала пиковых значений в 35 градусов.