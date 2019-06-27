Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто предложил властям РФ свою помощь в выпуске косаток и белух, которых привезли к Охотскому морю, и попросил подключить международных наблюдателей. Видеообращение ученого опубликовано на сайте его проекта "Китовый заповедник".

Во вторник первую партию из двух косаток и шести белух доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации.

Ученый сообщил, что внимательно следил за ходом запланированного в России выпуска косаток и белух. Он поблагодарил власти РФ в принятии такого важного решения.

"Эта операция настолько сложна и так важна, что в России должны быть лучшие специалисты со всего мира, чтобы помочь там, где это необходимо. Я слышу обеспокоенность общественности по поводу отсутствия прозрачности в ходе операции. Поэтому я рекомендую подключить международных специалистов и российских наблюдателей. Я хочу еще раз заявить, что я и наша международная команда готовы оказать любую посильную помощь", - отметил Кусто.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.