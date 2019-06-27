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РИА Новости
Культура

В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВосстановленная часть Янтарной комнаты в Екатерининском дворце
Восстановленная часть Янтарной комнаты в Екатерининском дворце
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Восстановленная часть Янтарной комнаты в Екатерининском дворце
МАМЕРКИ (Польша), 27 июн – РИА Новости. Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сотрудники местного музея Второй мировой войны уже предпринимали попытки обнаружить Янтарную комнату на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск. Недавно музей приобрел георадар и с его помощью снова обследовал территорию.
Янтарная комната
11 июня, 14:36
Янтарная комната вот-вот будет найдена? Мнение историкаПольские музейщики обнаружили скрытый туннель в старом комплексе немецких бункеров и полагают, что там может находиться Янтарная комната, сообщили СМИ. Это сообщение оценил в эфире радио Sputnik историк Константин Залесский.
В итоге в лесу в районе Мамерок удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, которую никто не открывал со времен Второй мировой.
По словам сотрудника музея Бартоломея Плебаньчика, сложность заключалась в том, что в углу этого колодца, в земле, которой он был засыпан, росло дерево. Состояние и возраст дерева говорят о том, что никто не открывал дверь в колодце со Второй мировой войны, отметил представитель музея.
Теперь же дерево срубили, грунт вынули, и осталось только открыть дверь.
Плебаньчик рассказал, что историки всегда называли Мамерки местом, где может быть спрятана Янтарная комната, а в 1970-х из тюрьмы сюда был привезен бывший немецкий обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох, который когда-то надзирал за эвакуацией Янтарной комнаты. По словам Плебаньчика, Кох показал в Мамерках один из бункеров, где могла находиться янтарная комната, но тогда ничего обнаружить не удалось.
Янтарная комната (панели, украшения и панно) создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.
Янтарная комната в Екатерининском дворце
12 июня, 04:25
Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
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КультураПольшаКалининград
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