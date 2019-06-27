В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

МАМЕРКИ (Польша), 27 июн – РИА Новости. Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сотрудники местного музея Второй мировой войны уже предпринимали попытки обнаружить Янтарную комнату на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск. Недавно музей приобрел георадар и с его помощью снова обследовал территорию.

В итоге в лесу в районе Мамерок удалось найти дверь в засыпанном техническом колодце, которую никто не открывал со времен Второй мировой.

По словам сотрудника музея Бартоломея Плебаньчика, сложность заключалась в том, что в углу этого колодца, в земле, которой он был засыпан, росло дерево. Состояние и возраст дерева говорят о том, что никто не открывал дверь в колодце со Второй мировой войны, отметил представитель музея.

Теперь же дерево срубили, грунт вынули, и осталось только открыть дверь.

Плебаньчик рассказал, что историки всегда называли Мамерки местом, где может быть спрятана Янтарная комната, а в 1970-х из тюрьмы сюда был привезен бывший немецкий обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох, который когда-то надзирал за эвакуацией Янтарной комнаты. По словам Плебаньчика, Кох показал в Мамерках один из бункеров, где могла находиться янтарная комната, но тогда ничего обнаружить не удалось.