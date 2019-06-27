Кассета с противотанковой миной КПТМ-4, кассета с противопехотными осколочными минами КПОМ-3, противодесантная кассетная мина КПДМ-4 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

Кассета с противотанковой миной КПТМ-4, кассета с противопехотными осколочными минами КПОМ-3, противодесантная кассетная мина КПДМ-4 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

КУБИНКА, 27 июн — РИА Новости. В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, способные различать людей и животных. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-разработчика — концерна "Техмаш".

Кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами представлены на пятом форуме "Армия-2019".

"Установленная мина ПОМ-3 ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования. Также мина способна отличить человека от животного", — говорится в сообщении.

Мина обеспечивает автоматическую установку (с возможностью переустановки) времени самоликвидации непосредственно перед размещением кассеты в систему минирования.

"Эти мины могут распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться. Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина.