КУБИНКА, 27 июн — РИА Новости. В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта, способные различать людей и животных. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-разработчика — концерна "Техмаш".
Кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами представлены на пятом форуме "Армия-2019".
"Установленная мина ПОМ-3 ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования. Также мина способна отличить человека от животного", — говорится в сообщении.
Мина обеспечивает автоматическую установку (с возможностью переустановки) времени самоликвидации непосредственно перед размещением кассеты в систему минирования.
"Эти мины могут распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться. Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКассета с противопехотными осколочными минами КПОМ-3 и кассета с противотанковой миной КПТМ-4 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Кассета с противопехотными осколочными минами КПОМ-3 и кассета с противотанковой миной КПТМ-4 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" — официальное информационное агентство мероприятия.
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