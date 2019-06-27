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РИА Новости

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Галина Азуле / Перейти в фотобанкПолицейские на бульваре Вольтер около театра "Батаклан" в Париже, где произошел один из серии терактов
Полицейские на бульваре Вольтер около театра Батаклан в Париже, где произошел один из серии терактов
© РИА Новости / Галина Азуле
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Полицейские на бульваре Вольтер около театра "Батаклан" в Париже, где произошел один из серии терактов. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подозреваемый попал в поле зрения саксонских правоохранителей в ходе расследования дела о контрабанде оружия, в которой участвовали два гражданина БиГ. Как говорится в заявлении дрезденской прокуратуры, в отношении мужчины действует европейский ордер на арест, выданный правоохранительными органами Бельгии. Он подозревается в причастности к террористической группировке и, в частности, к проведению терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Мужчина в настоящее время арестован, находится в предварительном заключении, делом о его экстрадиции в Бельгию занимается генпрокуратура федеральной земли Саксония-Ангальт.
Люди во время эвакуации со стадиона Stade de France, рядом с которым прогремели взрывы
14 ноября 2015, 04:10
Теракты в Париже: сотни жертв, хаос на улицах и режим ЧПВзрывы на стадионе Стад-де-Франс, стрельба в ресторане, захват заложников в здании театра Матаклан произвели террористы в ночь на субботу в Париже и пригороде.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
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ГерманияДрезденБосния и ГерцеговинаПарижВ мире
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