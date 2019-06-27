В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Подозреваемый попал в поле зрения саксонских правоохранителей в ходе расследования дела о контрабанде оружия, в которой участвовали два гражданина БиГ. Как говорится в заявлении дрезденской прокуратуры, в отношении мужчины действует европейский ордер на арест, выданный правоохранительными органами Бельгии. Он подозревается в причастности к террористической группировке и, в частности, к проведению терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Мужчина в настоящее время арестован, находится в предварительном заключении, делом о его экстрадиции в Бельгию занимается генпрокуратура федеральной земли Саксония-Ангальт.