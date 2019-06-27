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РИА Новости

Меркель снова стало плохо на официальной встрече

Вчера, 11:01
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
По его информации, приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Отмечается, что ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.
Кабмин ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.
На прошлой неделе Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.
Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.
По словам врача-терапевта Натальи Уклеиной, приступ могло вызвать обезвоживание при сахарном диабете.
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Ангела МеркельГерманияВ мире
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