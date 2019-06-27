Меркель снова стало плохо на официальной встрече

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По его информации, приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Отмечается, что ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.

Кабмин ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.

На прошлой неделе Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.

Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.