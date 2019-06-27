Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.

На прошлой неделе стало известно, что Курентзис с нового сезона уходит из театра и сосредоточится на развитии оркестра и хора MusicAeterna.

"Хочу поблагодарить администрацию Пермского края… Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай", — написал Курентзис.

Он рассказал, что хотел помочь создать в Перми консерваторию, чтобы у талантливых людей был стимул остаться и развивать этот город, но власти посчитали, что это "нецелесообразно".

"Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности", — пишет музыкант.