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РИА Новости
Культура

Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
На прошлой неделе стало известно, что Курентзис с нового сезона уходит из театра и сосредоточится на развитии оркестра и хора MusicAeterna.

"Хочу поблагодарить администрацию Пермского края… Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай", — написал Курентзис.

Он рассказал, что хотел помочь создать в Перми консерваторию, чтобы у талантливых людей был стимул остаться и развивать этот город, но власти посчитали, что это "нецелесообразно".
"Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности", — пишет музыкант.
Он поблагодарил коллектив театра, пермских зрителей и пожелал им успехов.
Дирижер Теодор Курентзис
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