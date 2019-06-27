Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T10:52Z
https://ria.ru/20190627/1555961533.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155596/17/1555961775_0:0:3092:1739_1036x0_80_0_0_5bf1e15de35b25e0a5b341eb87b30cc6.jpg
РИА Новости
Культура

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Вчера, 10:52
27757
CC BY-SA 4.0 / DrTerrens / Народный артист России Юрий Ошеров на вручении "Золотого Арлекина"
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
CC BY-SA 4.0 / DrTerrens /
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении "Золотого Арлекина". Архивное фото
САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Художественный руководитель Театра юного зрителя имени Юрия Киселева 76-летний Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму, в четверг скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры области.
Ранее в Министерстве культуры региона сообщили, что Ошеров 17 июня во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего он в сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной на скорой помощи был доставлен в областную больницу. В пресс-службе театра отмечали, что доставленный в больницу Ошеров находился в сознании. По данным областного Минздрава, Ошерова госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Он умер сегодня утром в больнице. О месте прощания и дне похорон решает семья, об этом будет объявлено дополнительно", — сказала собеседница агентства.
54314959
Обсудить 4
КультураСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
РИА
Новости
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Лента
новостей
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Москве
В Москве простились с Аллой Покровской
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Лента новостейМолния