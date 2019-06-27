В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

САРАТОВ, 27 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Художественный руководитель Театра юного зрителя имени Юрия Киселева 76-летний Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму, в четверг скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры области.
Ранее в Министерстве культуры региона сообщили, что Ошеров 17 июня во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего он в сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной на скорой помощи был доставлен в областную больницу. В пресс-службе театра отмечали, что доставленный в больницу Ошеров находился в сознании. По данным областного Минздрава, Ошерова госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Он умер сегодня утром в больнице. О месте прощания и дне похорон решает семья, об этом будет объявлено дополнительно", — сказала собеседница агентства.