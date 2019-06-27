В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Ранее в Министерстве культуры региона сообщили, что Ошеров 17 июня во время репетиции упал в открытую оркестровую яму, после чего он в сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной на скорой помощи был доставлен в областную больницу. В пресс-службе театра отмечали, что доставленный в больницу Ошеров находился в сознании. По данным областного Минздрава, Ошерова госпитализировали в тяжелом состоянии.