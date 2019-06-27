Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T10:51Z
https://ria.ru/20190627/1555961487.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155596/14/1555961471_0:0:1270:714_1036x0_80_0_0_6124e7218edce82a1f09961958240415.jpg
РИА Новости

Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде

Вчера, 10:51
1069
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Погода при посадке Ан-24, потерпевшего крушение под Нижнеангарском в Бурятии, была ясная, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Погода была ясная. Это (ЧП - ред.) не от погоды зависело. У него двигатель отказал", - сказала собеседница агентства.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.
000600
Обсудить 0
Ан-24БурятияАварийная посадка самолета Ан-2 в БурятииПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Центральный аппарат СК займется делом о крушении Ан-24 в Бурятии
РИА
Новости
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Пассажир Ан-24 рассказал, как помогал спасать людей из горящего самолета
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
Лента
новостей
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Двигатель Ан-24 отключился за 15 минут до посадки, заявил пассажир
Снова стало плохо: Меркель почувствовала недомогание на официально встрече
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Лента новостейМолния