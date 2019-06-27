Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Погода при посадке Ан-24, потерпевшего крушение под Нижнеангарском в Бурятии, была ясная, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Погода была ясная. Это (ЧП - ред.) не от погоды зависело. У него двигатель отказал", - сказала собеседница агентства.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.