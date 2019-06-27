В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера

"Чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1,7 тысячи "Мерседесов" и 1,6 тысячи "БМВ" с номерами, закрытыми посторонними предметами", - говорится в сообщении.