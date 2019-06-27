Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T10:47Z
https://ria.ru/20190627/1555961261.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154763/69/1547636956_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_848dff6da26e98f6030bbd73f0a07dcd.jpg
РИА Новости

В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера

Вчера, 10:47
4897
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Водители автомобилей "Мерседес" и "БМВ" чаще всего прячут номера при парковке в Москве, сообщает пресс-служба Администрации парковочного пространства.
"Чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто. Так, с января 2019 года было выявлено 1,7 тысячи "Мерседесов" и 1,6 тысячи "БМВ" с номерами, закрытыми посторонними предметами", - говорится в сообщении.
Инспектор ГИБДД
26 июня, 05:16
Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ
Как отмечают в пресс-службе, подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов. Пешие инспекторы освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату. Таким образом, те, кто скрывают госзнаки, всё равно получают штраф за неоплату парковки.
243411136
Обсудить 6
МоскваОбщество
Рекомендуем
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
РИА
Новости
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Народный артист России Юрий Ошеров на вручении Золотого Арлекина
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Лента
новостей
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Работница бара плюнула в сына Трампа
Cтоматологический кабинет
Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
В Минске началась встреча Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Лента новостейМолния